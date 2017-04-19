Юрий Бурлачко и Анна Минькова провели заседание по подготовке к 9 Мая

До 1 мая памятники, обелиски и воинские захоронения необходимо отреставрировать и привести в порядок. Об этом 19 апреля сообщили в Краснодаре на заседании краевого оргкомитета по подготовке к Дню Победы.

По поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева его провели вице-губернаторы Юрий Бурлачко и Анна Минькова. В зале присутствовали члены оргкомитета, на связь вышли главы городов и районов края. Юрий Бурлачко отметил, что ни один ветеран не должен остаться без внимания. В День Победы необходимо помочь всем им добраться до мест празднования. Защитников Родины и тружеников тыла также пригласят на уроки мужества. Они пройдут во всех школах региона.

«Комплекс мероприятий очень интересный и многоплановый. Это не тот праздник, к которому можно отнестись формально», — сказал Бурлачко.

На заседании оргкомитета также обсудили подготовку к празднованию юбилея края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель. Концерты, фестивали и акции пройдут по всему региону. Запланировано более 3,5 тыс. мероприятий. В городах и районах планируют высадить более 80 скверов и парков площадью свыше 200 га. Этот праздник должен запомниться людям, подчеркнула Анна Минькова. Ведь, региону есть чем гордиться.

«У нас огромное количество достижений. В этом году Краснодарский край сдаст восемь школ. Это даже в масштабах страны серьезный показатель. Когда Кубань собирала миллион тонн риса? Никогда. Когда на Кубани давали землю казакам? При Екатерине. Это действительно объединяющий наш край и все наши муниципальные образования праздник. И я прошу подойти не просто неформально, а сделать так, чтобы это запомнилось, чтобы это по-настоящему людям понравилось», — заявила Анна Минькова.

День Краснодарского края будут праздновать 16 сентября. Основное торжество пройдет в «Баскет-холле». В концерте примут участие лучшие творческие коллективы края, а также звезды российской эстрады, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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