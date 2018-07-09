ЮВО: на трассе в Горячем Ключе горел военный автомобиль

Возгорание в военном автомобиле произошло 9 июля из-за замыкания электропроводки.

«Возгорание ликвидировали. Никто не пострадал. Причины неисправности устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в автомобиле произошло на трассе М 4 «Дон» в районе хутора Молькино. Он парализовал движение в сторону Горячего Ключа. Образовалась пробка.

Видеозапись с места происшествия выложили в социальные сети.

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