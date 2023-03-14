Южная Корея отказалась от идеи проведения Олимпийских игр вместе с КНДР

Мэр Сеула О Се Хун заявил, что Южная Корея отказалась от идеи проведения летних Олимпийских игр совместно с КНДР.

>Шу В то же время политик сообщил, что столица Южной Кореи подаст заявку на проведение игр 2036 г., — сказал О Се Хун агентству Reuters.

Следует отметить, что письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году с предложением провести летние Олимпийские игры 2032 года вместе с КНДР, но в итоге это право завоевал австралийский город Брисбен.

Ранее МОК Генеральный директор Кристоф де Куппер объявил, что 10 стран претендуют на право проведения Олимпийских игр 2036 года.