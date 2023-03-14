Южная Корея отказалась от идеи проведения Олимпийских игр вместе с КНДР

Даша 14.03.2023 В мире

Южная Корея отказывается от Олимпийских игр

Мэр Сеула О Се Хун заявил, что Южная Корея отказалась от идеи проведения летних Олимпийских игр совместно с КНДР.

>Шу В то же время политик сообщил, что столица Южной Кореи подаст заявку на проведение игр 2036 г., — сказал О Се Хун агентству Reuters.

Следует отметить, что письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году с предложением провести летние Олимпийские игры 2032 года вместе с КНДР, но в итоге это право завоевал австралийский город Брисбен.

Ранее МОК Генеральный директор Кристоф де Куппер объявил, что 10 стран претендуют на право проведения Олимпийских игр 2036 года.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved