Последние новости

Южная Корея перешла на международную возрастную систему

Даша 29.06.2023 В мире

Южная Корея перешла на международную возрастную систему

Юг 28 июня Yonhap сообщил, что Корея перешла на международную систему исчисления возраста человека со дня его рождения. Согласно самой распространенной из них, считается, что человеку исполняется год в день его рождения и еще один год прибавляется к его возрасту в первый день нового года.
Итак, по этой системе 31 декабря 1 января ребенку исполнится два года. Эта система называется «Корейская эпоха». По последнему, в отличие от международной системы, после нового года, не дожидаясь фактического дня рождения, к его возрасту прибавляется один год.

Сейчас международный стандарт в административной и судебной сферах используется , но не распространяется на призыв в армию, ограничения на покупку алкогольных и табачных изделий и поступление в школу. Парламент одобрил реформу в декабре. Предполагается, что единая система определения возраста значительно сократит административные расходы.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved