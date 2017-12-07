Южная Корея призвала российских спортсменов участвовать в Олимпиаде

Южная Корея 7 декабря выступила с призывом к российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Об этом сообщили южнокорейские СМИ.

«Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских», — говорится в заявлении, распространенном министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея.

В документе указывается, что Южная Корея сожалеет о решении Международного олимпийского комитета (МОК) относительно российского участия в Играх. Отмечается, что Южная Корея «ожидает, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет хорошей возможностью для укрепления традиционных дружественных отношений между Кореей и Россией», а также то, что она «готова встретить многочисленных российских спортсменов», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

Сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России. Власти России не будут препятствовать участию отдельных спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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