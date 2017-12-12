Южная Корея решила создать группу поддержки для атлетов из РФ на Играх-2018

Такое предложение высказала председатель Объединенной демократической партии Кореи Чху Ми Э на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Во время переговоров Чху Ми Э сообщила о намерении корейской стороны создать группу поддержки российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Володин отметил, что для атлетов из РФ будет очень важна поддержка страны-хозяйки Олимпиады-2018, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. От Краснодарского края в состав сборной России на ОИ-2018 уже отобрался 21 спортсмен. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. В России предложили провести альтернативный турнир для решивших не ехать на Олимпийские игры атлетов.

Сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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