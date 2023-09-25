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Южная Корея, Япония и Китай проводят переговоры по продолжению трехстороннего саммита

Даша 25.09.2023 В мире

Южная Корея, Япония и Китай проводят трехсторонний саммит, который состоится переговоры о возобновлении саммита

26 сентября Южная Корея, Китай и Япония проведут в Сеуле серию встреч для обсуждения планов по возобновлению приостановленного трехстороннего саммита в 2019 году.

<p Посол Южной Кореи в Японии Юн Док Мин заявил, что отношения между двумя странами развиваются очень быстро, чего нельзя сказать о сотрудничестве с Китаем. , было бы хорошо для стабильности региона, если бы они сотрудничали и ладили, ", – сказал дипломат.

Идея продолжения саммита была выдвинута министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Официальные лица трех стран проведут соответствующие переговоры 26 сентября. Кроме того, в рамках спортивного мероприятия встретятся председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су.

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