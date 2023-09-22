Южный Судан требует отмены эмбарго ООН на поставки оружия

Юг Судан призвал снять эмбарго на поставки оружия, введенное против него ООН.

Об этом заявил президент Южного Судана Сальва Киир в своем выступлении с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

“Мы призываем ООН отменить эмбарго на поставки оружия, чтобы безопасно провести выборы в стране в следующем году”, – сказал он.

Киир также заявил, что образование является ключом к быстрому достижению ООН Цели устойчивого развития. В этой связи он обратил внимание на принятие закона о бесплатном образовании на всех уровнях, включая высшее, в его стране. “Это позволило 2,3 миллионам детей в Южном Судане, в том числе девочкам, получить настоящее образование”, – отметил глава государства. Он отметил, что с начала вооруженного конфликта в его страну прибыли тысячи беженцев. “Это было испытание для наших приграничных регионов, где начался гуманитарный кризис”, – сказал Киир. Он призвал международное сообщество оказывать достаточную и постоянную помощь беженцам, вынужденным перебраться в Южный Судан в результате конфликта.