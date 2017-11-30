За 10 месяцев промышленность Кубани перечислила в бюджет более 8 млрд рублей

По сравнению с 2016 годом темп роста этого показателя составил 121,8%.

Прирост индекса промышленного производства за период с января по октябрь текущего года составил 103,1%. Как отметили в краевом департаменте промышленной политики, этот показатель достигнут за счет положительной динамики ряда отраслей промышленности края.

Производство кожи и изделий из кожи выросло на 136,5%. На 131,2% выросло производство машин и оборудования.

Металлургическое производство показало рост на 117,1%, а производство мебели увеличилось на 115,2%.

Также в регионе на 103,4% выросло производство химических веществ и продуктов и на 102,6% — добыча полезных ископаемых.

Всего за 10 месяцев 2017 года организациями промышленности края отгружено промышленных товаров собственного производства на 201,7 млрд рублей. Это 103% к соответствующему периоду 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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