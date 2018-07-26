За 1,5 года власти Кубани отклонили 176 заявлений застройщиков по долевому строительству

В заседании, посвященном соблюдению прав дольщиков, приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев и заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

На мероприятии присутствовали прокурор региона Сергей Табельский, руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, представители Генпрокуратуры РФ, главы муниципалитетов, прокуроры городов и районов.

Как отметил Андрей Кикоть, встреча необходима для того, чтобы оценить эффективность принимаемых мер в сфере долевого строительства, их влияния на устранение нарушений законодательства и прав граждан в регионе.

По его словам, уже заключено четыре соглашения с новыми застройщиками и главами районов. Благодаря деятельности рабочих групп по выявлению недобросовестных застройщиков произошел рывок с точки зрения восстановления прав граждан.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что совместная деятельность власти и прокуратуры сыграла большую роль в решении проблем дольщиков.

«Работа с застройщиками должна иметь системный, ежедневный характер, чтобы снова не появилось столько обманутых людей. Проблема будет снята только тогда, когда каждый обманутый дольщик получит свою квартиру», — сказал глава региона.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко доложил, что департамент по надзору в строительной сфере региона выдает заключения о соответствии застройщика и проектной декларации по новым требованиям. За период с 1 января 2017 года по 1 июля 2018-го в департамент поступило 354 заявлений от 124 застройщиков. По итогам отклонено 176 заявлений от 52 застройщиков.

По словам Алексеенко, на постоянной основе осуществляется мониторинг строительства объектов, по которым застройщик получил заключение о соответствии. В случае отклонения от требований принимаются меры по немедленному разрешению ситуации.

Андрей Кикоть заметил, что эта работа наиболее заметна в краевой столице. По его словам, в Краснодаре в 2018 году в эксплуатацию ввели около 100 домов. В то же время в Сочи этот показатель значительно ниже — всего два дома получили разрешения в этом году. Из 108 судебных тяжб только в восьми случаях дела были выиграны.

Следующее аналогичное заседание пройдет через 1,5 месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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