За 2016 год Контрольно-счетная палата Кубани выявила нарушения на 11 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Краснодарского края 6 апреля отметила юбилей. Праздник прошел в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко в Краснодаре.

Под пристальным вниманием надзорного органа находится использование государственной собственности и деятельность бюджетных учреждений. Только за прошлый год специалисты палаты проверили более 150 государственных организаций и органов власти и выявили нарушения на общую сумму 11 млрд рублей. Эта сумма сравнима с казной Краснодара.

«Палата стала универсальным инструментом внешнего государственного контроля на Кубани. Сегодня она по праву считается одним из лучших регулирующих органов в России. Специалисты Контрольно-счетной палаты активно участвуют во всех процессах бюджета», — заявил заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В торжественной обстановке наградили главных виновников торжества — аудиторов. Государственных наград удостоился и председатель счетной палаты Юрий Агафонов. Его, а также его заместителя наградили медалями. Их вручил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

«Это серьезный срок, 20 лет. Он дал нам возможность проявить себя. Благодаря отношению Законодательного собрания и администрации мы за эти 20 лет смогли встать на ноги и занять серьезное место в системе всех контрольно-счетных органов РФ», — сказал Агафонов.

«Хотел бы от всего сердца поблагодарить вас лично и весь состав Контрольно-счетной палаты Краснодарского края за ту позицию, которую вы занимаете, и за ту деятельность, которую вы проводите в рамках совета контрольно-счетных органов. Вы действительно флагман», — считает директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Андрей Базин.

В планах работы палаты на 2017 год — отрасли, которые нуждаются в особом внимании. Проверки будут проводить на объектах здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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