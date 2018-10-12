За девять месяцев Краснодарский край посетили более 15 млн туристов

Турпоток в январе-сентябре вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, только летом курорты региона посетили более 10 млн отдыхающих, что также на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Планируется, что по итогам года в крае побывает не менее 16 млн отдыхающих.

Осенью в регионе действуют более 170 экскурсионных и туристических маршрутов. Среди новых — вечерние экскурсии по Олимпийскому парку и посещение «Города мудрых обезьян» в Сочи, «Легенды и тайны Всесвятского кладбища», «На трамвае по старому Краснодару» в столице региона, «Пенуэл», «Эльшадай» в Горячем Ключе, «Лучи Шапсугии» и «Ожерелья Кавказа» в Туапсинском районе, сообщает «Интерфакс».

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