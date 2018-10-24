За девять месяцев туробъекты Кубани посетили более 5,6 млн человек

Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как уточнил руководитель министерства Христофор Константиниди, сегодня в крае открыто 620 объектов турпоказа, действуют около 300 туристических маршрутов, 26 из которых запущены в 2018 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на увеличение турпотока на курортные территории региона влияют, в том числе, постоянное повышение уровня сервиса и расширение спектра предлагаемых услуг.

Также в этом году стартовал разработанный ведомством совместно с Русским географическим обществом глобальный туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», который охватывает Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. Федеральным агентством по туризму он включен в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

Для развития событийного туризма в этом году на Кубани создана специальная дирекция. Ее главная задача — обобщение информации обо всех значимых событиях края и составление календаря мероприятий, а также оказание организационной, информационной и методической поддержки в их проведении, сообщает РИА «Новости».

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