За год на Кубани зафиксировали 50 нападений на медиков

Пациента, избившего медсестру в Новороссийске, суд обязал выплатить штраф в 40 тыс. рублей.

Пострадавшая также подала иск о выплате ей компенсации. Сумму суд установит позже.

Нападение произошло в конце марта. Полицейские заметили на улице пьяного мужчину и поспешили вызвать скорую помощь. Однако человек в ответ на попытки медиков привести его в чувство пустил в ход кулаки. Больше всего досталось медсестре Зоре Биляловой. В благодарность за желание помочь женщина получила сотрясение мозга и травму шеи. Интересы коллеги в суде отстаивала организация медицинских работников края.

«Это максимальное наказание по ч. 1, ст. 115 УК РФ, и оно создает дальнейшие положительные перспективы по взысканию морального и материального вреда с этого хулигана», — сказал руководитель краснодарской краевой общественной организации медицинских работников Дмитрий Любченко.

Сейчас в краевом суде рассматривают 12 подобных дел. Наказывают обидчиков со всей строгостью закона, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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