За границей началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Раньше всех смогут отдать свои голоса военнослужащие на российских военных базах, те, кто работает в зарубежных представительствах отечественных компаний, и туристы.

Списки формирует МИД России. По данным дипломатов, в выборах за рубежом примут участие более 80 тыс. россиян. Они могут реализовать свое конституционное право и непосредственно в день выборов. Также 18 марта по всей России будут открыты избирательные участки. На Кубани их будет около 3 тыс.

Места для голосования оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые автоматически подсчитают голоса.

«Мы полностью уходим от рукописной формы. Надеюсь, после уйдем от ошибок, которые возможны из-за человеческого фактора и имели место. Таким образом, информатизация шагнула в выборный процесс. Это позволит ему быть еще более открытым», — отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

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