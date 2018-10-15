За интернет‐торговлю поддельными лекарствами в России ужесточат наказание

Сейчас в случае продажи некачественных или поддельных лекарств онлайн повышенное наказание не предусмотрено.

Законопроект об усилении наказания за продажу поддельных, некачественных и незарегистрированных лекарств и фальсифицированных биологически-активных добавок рассмотрят в Госдуме.

Сейчас в случае продажи некачественных или поддельных лекарств онлайн повышенное наказание не предусмотрено. Депутаты своей поправкой планируют это изменить.

Документ предусматривает увеличение срока наказания до 12 лет тюрьмы.

Как пояснила одна из авторов законопроекта Ирина Яровая, продажа препаратов через интернет несет повышенные риски, так как само действие торговца направлено на причинение вреда здоровью клиента и получение незаконной выгоды. В связи с этим необходим соразмерный уровень ответственности.

Сейчас в уголовном кодексе предусмотрено наказание за продажу поддельных лекарств от трех до пяти лет заключения. Если причинен тяжкий вред здоровью, то предусмотрена повышенная ответственность до пяти-восьми лет. В случае гибели одного-двух человек продавец поддельных лекарств отправится за решетку на срок от восьми до 12 лет.

Законопроект поддержало правительство, сообщает телеканал «360».

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