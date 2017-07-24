За избиение врача в Анапе жительница Петербурга заплатит штраф

По словам терапевта, во время амбулаторного приема пациентка оскорбила и избила его.

Врач из Анапы обратился в Краснодарскую краевую общественную организацию медицинских работников в конце июня 2016 года.

Нападавшую признали виновной в совершении преступления по статье КоАП РФ «Побои» и назначили ей наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей.

Работники краевой организации также подали исковое заявление в Кировский районный суд Санкт-Петербурга о взыскании морального и материального вреда, причиненного терапевту, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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