За конфликтом между Арменией и Азербайджаном стоит Иран?

Иранский режим несет большую ответственность за эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном, подливая масла в огонь поставками оружия и боеприпасов в Армению, сообщает израильский сайт i24.

На днях источники связанные с Корпусом стражей исламской революции, опубликовали фотографии и видео иранских войск на границе. Из этих материалов видно, что на границе Азербайджана и Армении собрались сухопутные подразделения армии, а также отряды ИГ. При этом российские источники утверждают, что Иран готов отправить войска в Армению в случае войны.

Причина такой активности – опасения Тегерана, что план по созданию Зангезурского коридора будет реализован. , и в результате отношения между Ираном и Арменией будут испорчены и могут быть прерваны. Тегеран поставляет оружие в Россию в основном через территорию Армении. В этом участвует и Индия, которая с недавних пор стала поставщиком оружия в Армению.