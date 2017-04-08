За кражу у жительницы Кубани ее знакомому из соцсетей вынесли приговор

В Усть-Лабинском районе приезжего из соседней республики осудили за кражу денег и ноутбука.

В производстве следственного отдела ОМВД России по Усть-Лабинскому району находилось уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого жителя соседней республики, возбужденное по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

С сообщением о краже в полицию обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что, вернувшись домой, не обнаружила на месте 10 тыс. рублей и ноутбука.

Правоохранители установили круг ее знакомых, которые бывали в доме. Выяснилось, что потерпевшая несколько месяцев назад познакомилась через социальную сеть с молодым человеком. Он перестал выходить на связь сразу после пропажи имущества. Мужчину объявили в розыск.

В итоге задержали подозреваемого в Красноярском крае. Он сознался в содеянном и возместил материальный ущерб в полном объеме.

После завершения расследования материалы уголовного дела были переданы в суд, который признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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