За неделю на «Прямую линию» с Путиным поступило почти 770 тыс. вопросов

По данным на 9:00 3 июня, организаторы получили по разным каналам 768 тыс. 672 обращения.

Наиболее популярным каналом для того, чтобы оставить вопрос для главы государства, является телефон. Таким образом поступило 442 тыс. обращений. На втором месте СМС-сообщения, которых за неделю набралось более 192,5 тыс.

На третьем месте по популярности расположился сайт программы moskva-putinu.ru. С его помощью к президенту обратились 72 тыс. раз, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня.

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Прямая линия с Владимиром Путиным

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