За неделю травмы из-за гололеда получили 338 краснодарцев

Мэр Краснодара Евгений Первышов 26 декабря сообщил, что за неделю травмы из-за гололеда получили 338 горожан.

По его данным, на улице Ставропольской зафиксировано 19 случаев травматизма, на Красной — 8 случаев, на Коммунаров — 6 случаев. В Музыкальном районе от гололеда пострадали 17 граждан.

«Такое количество пострадавших для нашего города недопустимо. Это значит, что ответственные службы и управляющие компании сработали не оперативно и не провели противоледную обработку своевременно и в нужном объеме. Там, где количество случаев травматизма зашкаливает, необходимо разобраться и принять меры», — сказал глава Краснодара.

Он поручил своему заместителю Евгению Зименко продолжать ежедневно отслеживать ситуацию с травматизмом на городских улицах. По мнению мэра, нужно следить за тем, чтобы участки, где зафиксированы травмы, были посыпаны противоледными смесями и материалами, а в дальнейшем регулярно обрабатывались, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара пообещал вручать пачку соли службам, которые, по мнению горожан, сработали неудовлетворительно при уборке дорог, дворов и тротуаров от снега и льда. На сайте администрации Краснодара 13 декабря появился раздел #гдескользко, в котором горожане смогут сообщить об улицах, тротуарах, остановках или дворах, где своевременно не выполнена уборка снега или обработка песчано-соляной и противогололедной смесями.

Первышов 19 декабря вручил пачку соли ответственным за плохую уборку снега.

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