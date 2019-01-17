За новогодние каникулы с пляжей Анапы вывезли более 50 тонн мусора

Зимой на курорте идет активная работа по благоустройству прибрежных территорий.

Все новогодние каникулы на побережье бушевал шторм, поэтому песок и галька покрылись грязью и ветками. Для расчистки задействовали специальную технику.

«В уборке задействованы три бригады, они убирают территорию в 16 км. За новогодние праздники мы вывезли 50 т только древесины, не говоря уже о бытовом мусоре. Во время непогоды реки выбрасывают много древесины и мусора из ливневых стоков», — рассказал директор Объединения курортных услуг Анапы Андрей Сидиков.

Несмотря на то, что предыдущий курортный сезон давно закончился, а до нового еще несколько месяцев, отдыхающие со всей страны активно приезжают на отдых в Анапу. Поэтому пляжи должны выглядеть надлежащим образом.

— Я часто гуляю здесь, побережье регулярно убирают.

— Уже чище стало, мы буквально три дня назад гуляли, и тогда намного больше мусора было. Видно, что что-то убирается, — сказали гости курорта.

Сложность расчистки пляжей в том, что море выбрасывает на берег не только мелкий мусор, но и крупногабаритные ветки и деревья. Чтобы их приняли на свалку, древесину надо предварительно измельчить. Поэтому главный инструмент уборщиков — бензопила.

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