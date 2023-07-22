За один день ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области – губернатор

За минувшие сутки 12 человек в шести районах Белгородской области обстреляли населенный пункт ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, больше всего обстрелов произошло в Белгородской области.

“В Белгородской области по селу Журавлевка Белгородской области был выпущен 21 артиллерийский снаряд и три кассетных пули. Также на деревню напал один беспилотник-камикадзе и была выпущена граната — зафиксировано 10 пуль. По селу Щетиновка было выпущено 9 артиллерийских снарядов и две гранаты. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Жертв и развалин нет ни в одном населенном пункте области», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, по селу Новая Таволянка было выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муромское — два миномета, по селу Ленинский Шебекинского района — пять артиллерийских снарядов. По словам Гладкова, жертв и развалин нет ни в одном населенном пункте района.