За онлайн-торговлю алкоголем предложили ввести штраф до 1 млн рублей

В Совете Федерации предложили принять законопроект, внесенный в Госдуму, о штрафе за онлайн-торговлю алкоголем.

Авторами поправок выступили сенаторы Сергей Рябухин и Виталий Шуба. По их словам, высокие спрос сформирован низкой ценой алкогольной продукции в Интернете и возможностью ее беспрепятственного приобретения в любое время суток. При этом на сайтах могут продавать суррогатный алкоголь.

«Анализ контрольной деятельности указывает на резкое увеличение в последнее время наличия в сети интернет предложений о розничной продаже алкогольной продукции посредством дистанционной торговли», — отметили авторы законопроекта.

За распространение в Интернете предложений о розничной продаже алкоголя сенаторы предлагают выписывать штрафы: гражданам в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим — от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Документ предусматривает внесудебную процедуру блокировки сайтов, на которых продают алкоголь, пишет «Российская газета».

Как псиал интернет-портал «Кубань 24», рассмотреть вопрос о легализации торговли алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирными украшениями через Интернет поручили Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минздраву.

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