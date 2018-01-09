За первую неделю года спасатели Сочи выезжали на помощь более 50 раз

Помощь сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС потребовалась лыжникам и сноубордистам.

Получив травмы, спортсмены не могли самостоятельно спуститься с высокогорья, а некоторые выходили за пределы снежных трасс Сочи и оказывались в ловушке. Понадобилась помощь спасателей также в ликвидации последствий ДТП, пожаров.

Один раз пришлось задействовать вертолет. Метеорологу Кавказского биосферного заповедника стало плохо на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Сотрудники МЧС доставили пожилого мужчину в больницу.

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