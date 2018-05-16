За первые 12 часов по Крымскому мосту проехали почти 14 тыс. автомобилей

16 мая в 19:48

Поток транспорта между берегами Крыма и Кубани 16 мая побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

По данным на 19:00, по Крымскому мосту прошло более 7 тыс. транспортных средств в сторону Крыма и более 6 тыс. 700 в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тыс. единиц транспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Керченская паромная переправа показала абсолютный рекорд своей работы в августе 2017 года, когда за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тыс. транспортных средств.

Предварительные прогнозы специалистов говорили о том, что после ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12-13 тыс. автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозировались на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также — традиционно в курортный сезон.

Предполагается, что в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40 %.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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