За первые шесть месяцев 2018 года на Кубани ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья

По этому показателю регион занимает первое место в ЮФО и третье — в общероссийском рейтинге.

Доля Краснодарского края по Южному федеральному округу составляет 43%, в целом по стране — 5,2%.

Из общего объема жилья площадь введенных домов массовой застройки составляет 809,9 тыс. кв. м или 64,8% к соответствующему периоду 2017 года.

Снижение ввода многоквартирного жилья обусловлено уменьшением в 2,4 раза объемов ввода домов массовой застройки в Краснодаре. Его доля уменьшилась до 50,6%. Это объясняется ужесточением контроля над строительством многоквартирных домов в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием города.

В первом полугодии текущего года в эксплуатацию ввели 859,2 тыс. кв. м жилья экономкласса, что на 44,4% больше прошлогодних показателей. Такой рост связан, в том числе, с изменениями критериев отнесения жилья к указанной категории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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