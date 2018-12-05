За питанием россиян будет следить правительство

Об этом 5 декабря рассказала в Совете Федерации вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Систему мониторинга питания россиян и контроля качества продуктов правительство РФ планирует внедрять в рамках национального проекта «Демография».

«Для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны. К 2024 году смертность населения должна будет снизиться на 12%. Благодаря социальным нацпроектам возможно дополнительно сохранить не менее 200 тыс. жизней», — отметила Голикова.

Одно из направлений работы по снижению смертности обозначено в паспорте национального проекта «Демография». Это «формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Для этого планируется разработать мобильное приложение.

«Важно, чтобы каждый гражданин мог получить информацию о продуктах питания, которые он употребляет. Приходя в магазин, россияне смогут получать достоверные сведения о продуктах питания, в том числе выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию», — цитирует вице-премьера «Российская газета».

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