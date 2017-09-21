За полгода в РФ нашли больше санкционных товаров, чем за весь 2016 год

За первую половину 2017 года мобильные группы Федеральной таможенной службы обнаружили 19,1 тыс. т запрещенных товаров. Об этом сказано в докладе о правоприменительной практике ФТС России по итогам второго квартала 2017 года.

Ранее ФТС отчитывалась, что с начала работы мобильных групп — с ноября 2015 года — по 31 марта этого года мобильные группы обнаружили 19 тыс. т товаров, в отношении которых установлены запреты или ограничения.

В документе отмечено, что в первом полугодии этого года мобильные группы остановили 56,2 тыс. транспортных средств и проверили 1,6 млн т товаров. В соседние государства вернули 13,4 тыс. т продукции, уничтожили еще 3,4 тыс. т. В отношении перевозчиков возбудили 141 дело об административных правонарушениях и одно уголовное.

С ноября 2015 по март 2017 года мобильные группы ФТС проверили 121,9 тыс. транспортных средств и 4,3 млн т товаров. В Казахстан, на Украину и в Беларусь вернули 13,9 тыс. т товаров и уничтожили 3,8 тыс. т. Дел об административных правонарушениях возбудили 154, уголовных — два.

Количество мобильных групп за два года не изменилось — их по-прежнему 35, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совет ЕС 28 июня продлил экономические санкции в отношении России на полгода. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой государства продление контрсанкций еще на год. Премьер заявил, что Россия вынуждена идти на этот шаг, чтобы защитить свои национальные интересы и чтобы поддержать аграрный сектор. Президент РФ Владимир Путин в июне подписал указ о продлении российских контрсанкций.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года.

Вернуться на ленту

Источник