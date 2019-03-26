За попытку сжечь собаку на глазах у дочери краснодарец получил девять лет колонии

В Краснодаре вынесли приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны и жестоком обращении с животным.

Следствие и суд установили, что около 3:00 14 ноября 2015 года 88-летний ветеран был у себя дома на улице Калинина. К нему пришел дальний родственник. Гость ударил пенсионера несколько раз в лицо, повалил на пол, схватил за шею и начал душить. После этого злоумышленник потребовал деньги. Нападавший забрал 50 тыс. рублей и скрылся.

Также установлено, что мужчина вечером 25 мая 2016 года был дома на улице Титаровской, 78. После ссоры с женой он вышел во двор, облил легковоспламеняющейся жидкостью собаку, которая сидела на цепи возле будки, и в присутствии своей семилетней дочери поджег животное. В результате собака получила ожоги на морде, ушах, лапах и глазах, была опалена шерсть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовные дела о разбое и жестоком обращении с животными. Ленинский районный суд Краснодара, согласившись с доказательствами прокурора, назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина с супругугой были в бракоразводном процессе. Он выпил и пригласил ее на пикник в парк. Получив отказ, он разозлился и начал избивать жену. После этого мужчина взял растворитель для лакокрасочных материалов, облил им будку, в которой сидела собака, и поджег ее зажигалкой. Когда животное выбежало наружу, злоумышленник вылил на него остатки жидкости и поджег. Спас пса сосед. После этого дебошира задержали сотрудники полиции.