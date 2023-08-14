За последние 6 месяцев к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 23 работника АК «Узкимёсаноат» и сетевых предприятий.

<img src="/wp-content/uploads/2023/08/7f25c5851e153bfae5bccbebb8632e72.jpg" title="За последние 6 месяцев 23 работника АО "Узкимёсаноат" и сетевых предприятий привлечены к уголовной ответственности за коррупцию" alt=" В за последние 6 месяцев к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 23 работника АО "Узкимёсаноат" и сетевых предприятий", 57 работников освобождены от занимаемых должностей.

Начальник информационной службы Об этом АК «Узкимёсаноат» Рустамбек Эшбеков сообщил на брифинге, проведенном в AOKA.

Отчет За этот период выявлено 54 случая коррупционных преступлений, незаконных растрат, растрат, хищений, недостач, растрат и других нарушений. законодательства в обществе и сетевых предприятиях выявлены и проведены соответствующие служебные проверки.

23 работника привлечены к уголовной ответственности за указанные нарушения, 57 работников уволены с занимаемой должности, 120 ответственных работников подвергнуты различным дисциплинарным взысканиям. наказания.

В результате этого системе нанесен ущерб в размере 14,8 млрд.сум.

Также 9,6 млрд.сумов общего ущерба, причиненного в результате принятых мер в предыдущем отчетном периоде был обеспечен сбор на сумму более сум.