За последние 7 месяцев ордера на защиту были выданы почти 22 000 женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия.

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/47dd2f6364e4e55e349b780a12bd9bdc.jpg" title="За последние 7 месяцев почти 22 000 женщин, пострадавших от домогательств и насилия, были выданы ордера на защиту" alt="O' В За последние 7 месяцев почти 22 000 женщин, ставших жертвами притеснений и насилия, были выданы ордера на защиту». На брифинге была представлена ​​информация о гендерном равенстве и защите прав женщин:

18 526 случаев притеснения и насилия в отношении женщин (84,7% ) совершены в семьях.

В результате вынесения охранного ордера восстановлено 9362 семьи, разрешены конфликты в 11350 семьях.

По 5495 оформленным охранным ордерам установлена ​​административная или уголовная ответственность, восстановлены нарушенные права женщин.