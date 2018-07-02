За последние пять лет россияне стали чаще ездить на отдых с семьей

Сервис путешествий Tutu.ru проанализировал данные по бронированиям авиабилетов на российские курорты за последние пять лет.

По данным исследования, типичные отдыхающие — это мужчины и женщины в возрасте 33-34 лет. Отмечается, что женщин среди отдыхающих больше, чем мужчин — 60% против 40%.

Чаще россияне стали отправляться на отдых парами или с детьми. В 2014 году на курорты поодиночке летали 32,4% отдыхающих. В 2018 году только 23%.

Изменилась и глубина бронирования. В 2014 году билеты покупали менее чем за месяц до поездки, но уже с 2015 года срок увеличился до 38 дней, а в 2018-м он составил 62 дня.

В исследовании также отмечают, что в Анапу в последние годы стали летать реже. В 2014 году на нее приходилось 16% от всего пассажиропотока, а с 2015 года туда отправляются 12-13% отдыхающих. Наблюдается падение спроса и на Геленджик (с 5% в 2014 году до 4% в 2018 году). В Сочи, напротив, пассажиропоток увеличился.

Средняя продолжительность отдыха составила 14 дней, сообщает РИА «Новости».

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