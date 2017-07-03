За последние пять лет ВВП Краснодарского края увеличился в два раза

Отчет фракции партии «Единая Россия» прошел в Армавире.

Итоги работы краевого парламента подвел зампредседателя ЗСК Виктор Чернявский. Деятельность законотворцев признали положительной, об этом говорят и показатели разных отраслей экономики. Сейчас ВВП края занимает шестое место среди регионов России. Всего за год введено 4,5 млн кв. м жилья, создано 18 тыс. новых рабочих мест. Почти на 60% увеличилось производство зерновых, что позволило обеспечить продовольственную безопасность края. Многого удалось достичь и в социальной сфере, хотя в парламенте стараются не выделять приоритетные цели, называя каждую поставленную задачу важной.

«Важно, чтобы за каждым вопросом, проблемой мы видели конкретного человека, не увлекаясь большими цифрами. Детский садик, школа, благополучие в семье, занятость. Если человеку нужно помочь в сложной ситуации, вектор движения подсказать, мы это будем делать», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский.

На отчетной встрече с докладами выступили представители армавирской городской думы и общественности. По их словам, в городе открылось большое количество новых спортивных площадок, детские сады больше чем на 2 тыс. мест, отремонтированы больницы. В двух поселениях начали работу офисы врача общей практики.

«Начал реализовываться проект строительства школ. Мы видим, в районе школы № 9 началось строительство дополнительного корпуса. Многострадальная 25-я школа будет достраиваться при помощи ЗСК», — рассказал председатель совета молодых депутатов армавирской городской думы Алексей Титов.

Депутаты ЗСК пятого созыва завершают свою работу. В сентябре на Кубани пройдут новые выборы в парламент. По словам законотворцев, несмотря на огромное количество выполненных задач, всегда будут оставаться проблемы, которые также требуют решения. Но каждый наказ жителей края будет исполняться, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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