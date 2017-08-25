За пострадавшими в Темрюкском районе рабочими отправят вертолет санавиации

Вертолет санитарной авиации с бригадой медиков готовится к вылету из Краснодара, чтобы доставить в краевые клиники вахтовиков, пострадавших при падении автобуса в море.

«Медицинские центры края готовы принять и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в происшествии с автобусом. В ближайшее время к месту происшествия готовятся отправить вертолет санавиации с бригадой специалистов», — цитирует представителя администрации региона «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли после падения автобуса в воду в Темрюкском районе.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае.

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