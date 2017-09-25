За пять дней «Кубанской ярмарки» посетители купили 650 тонн продукции

Участники сейчас подсчитывают прибыль. По предварительной информации, общая выручка составила 80 млн рублей.
Особенно многолюдно было у прилавков с овощами и фруктами. Кубанцы приобрели около 250 т таких товаров. Практически не уступала им в популярности продукция животноводства и перерабатывающей промышленности. Это мясо, молоко, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Покупали посетители выставки виноград и мед. Было что выбрать и на рыбных прилавках. Не ушли без покупок и дачники. Каждый мог подобрать себе семена и саженцы. Спросом пользовались и поделки народного промысла.
Что покупали на «Кубанской ярмарке — 2017»:
Фрукты, овощи, зелень — 250 т
Мясо, молоко, хлеб, крупы — 210 т
Виноград и мед — 150 т
Рыба — 35 т
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