За пять дней «Кубанской ярмарки» посетители купили 650 тонн продукции

Участники сейчас подсчитывают прибыль. По предварительной информации, общая выручка составила 80 млн рублей.

Особенно многолюдно было у прилавков с овощами и фруктами. Кубанцы приобрели около 250 т таких товаров. Практически не уступала им в популярности продукция животноводства и перерабатывающей промышленности. Это мясо, молоко, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Покупали посетители выставки виноград и мед. Было что выбрать и на рыбных прилавках. Не ушли без покупок и дачники. Каждый мог подобрать себе семена и саженцы. Спросом пользовались и поделки народного промысла.

Что покупали на «Кубанской ярмарке — 2017»:

Фрукты, овощи, зелень — 250 т

Мясо, молоко, хлеб, крупы — 210 т

Виноград и мед — 150 т

Рыба — 35 т

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