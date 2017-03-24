За пять лет заболеваемость туберкулезом на Кубани снизилась на 40%

На Кубани 25 марта можно бесплатно сделать флюорографию и сразу получить результаты. Такую акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

По данным ВОЗ, эта болезнь ежегодно уносит более 10 млн. жизней. Чтобы еще раз обратить внимание на проблему и предотвратить новые случаи заражения, в Краснодарском крае проходит профилактическая акция. Медики уверяют: флюорографию должен делать каждый. Обследование можно пройти без направления. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

«У нас в Краснодаре 24 и 25 марта будет работать передвижной флюорограф в районе Первой поликлиники и в районе Восточно-Кругликовского рынка. Все, кто не прошел еще в этом году профилактический осмотр, могут прийти и бесплатно обследоваться», — прокомментировала главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Шевченко.

Участниками акции уже стали тысячи кубанцев. Медики ждут еще больше пациентов. Результаты флюорографии и заключения врачи выдают сразу. Пройти обследование и получить консультацию специалистов можно во всех муниципалитетах.

Ежегодно в Краснодарском крае врачи осматривают более 4,5 млн жителей. Таким образом, за последние пять лет в регионе удалось снизить заболеваемость туберкулезом больше, чем на 40%, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник