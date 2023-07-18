За село Старомайорское в Донецке идут ожесточенные бои – UQK

“Вооруженные Силы Украины продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях, укрепляют достигнутые рубежи, проводят воздушную разведку местности, проводится разминирование. В центре внимания тяжелые бои за село Старомайорское. Преимущество здесь на нашей стороне, — сказал пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Таврической обороны Валерий Шершень.

«Противник перебросил свои резервы на участки фронта, где мы ведем наступление. операции и пытается наступать. “Это развитие можно назвать постепенным. Хоть это и небольшие дистанции, но они очень заметны для противника”, — заявил представитель ВСУ.