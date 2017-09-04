За семь лет число жителей Краснодара увеличилось на 76%

В 2017 году краснодарская прописка значится в паспортах у 1 млн 318 тыс. человек.

Это абсолютный рекорд России по приросту населения. В 2014 году статистика насчитала чуть более 950 тыс. человек. В следующем краснодарцы перешагнули 1 млн.

В 2016 году население краевой столицы увеличилось до 1 млн 227 тыс. жителей. Сегодня в городе зарегистрированы более 1 млн 300 тыс. человек. Эти цифры озвучил глава городской администрации Евгений Первышов. По его словам, такой прирост населения накладывает дополнительную ответственность на власть.

«Делать больший уклон на реализацию программных задач в части строительства социальных объектов: это школы, садики, поликлиники. Конечно, мы сами прекрасно видим, серьезнейшая нагрузка ложится на развитие городской, дорожно-транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Первышов.

Городской общественный транспорт, по словам мэра, требует модернизации, а дороги — увеличения пропускной способности, строительства дополнительных трамвайных линий. Особенно в новых микрорайонах. Если жизнь горожан будет комфортной, они отблагодарят налогами, которые через 10-20 лет дадут значительный прирост в экономике Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник