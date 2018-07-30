За шесть месяцев 2018 года темп роста ВРП Кубани составил 101,9%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2018 года.

«В целом ситуация в крае стабильная, экономика показывает уверенный рост. Это доказывает, что мы правильно расставили приоритеты в развитии региона. Те отрасли, на которые сделали упор, сегодня развиваются и зарабатывают. ВРП края — 101,9%. Это неплохой показатель, но задача стоит по итогам года обеспечить рост ВРП выше среднероссийского уровня — 102,5%», — сказал глава Кубани.

По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, эти показатели достижимы. В транспортировке и хранении рост объема услуг составил 105,1%. Итоги года оценивают на уровне 104,5% к 2017 году. На рынках товаров и услуг по итогам первого полугодия все сегменты показали подъем. В сельскохозяйственном производстве темп роста составил 103,4%.

Хорошую динамику показывает и санаторно-курортный комплекс. С начала года на Кубани отдохнули 7,5 млн человек, что также превышает данные аналогичного периода прошлого года. Традиционные города-лидеры среди территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа, Геленджик — уже к 25 июля приняли 5,6 млн отдыхающих.

«Во многом это результат успешного проведения чемпионата мира по футболу, но важный вклад вносит и диверсификация туристского продукта, появление новых направлений туризма, в том числе аграрного, гастрономического и винного», — подчеркнул министр экономики региона Александр Руппель.

По итогам года турпоток на курорты Кубани должен составить не менее 16,2 млн человек. Объемы услуг края предполагают довести почти до 135 млрд рублей с приростом к 2017 году на 3,2%.

В промышленности в сравнении с первым кварталом, когда на темпы роста отрасли повлияла приостановка работы Абинского металлургического завода, положение дел значительно улучшилось. Завод снова работает на полную мощность, и индекс промпроизводства подрос до 102,4%. По-прежнему наблюдается отрицательная динамика в строительстве, где объемы выполненных работ сокращены на 5,6%. Это обусловлено завершением стройки автомобильной части Крымского моста, а также сокращением жилищного строительства.

«В регионе ужесточился контроль строительства многоквартирного жилья в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием города. Количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов сократилось на треть», — пояснил министр.

При этом ряд территорий добиваются увеличения показателей за счет строительно-монтажных работ. По прогнозам, в конце года рост отрасли составит 100,9%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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