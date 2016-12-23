За срыв культурных событий предложили ввести штраф до 100 тыс. рублей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за «воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства».

По словам авторов документа, размер санкций предлагается установить по аналогии с нормами, «направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания».

За «умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» или «воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства» предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо привлекать к обязательным работам на срок до 120 часов. Повторное правонарушение будет грозить штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 200 часов (такие же санкции предусмотрены и если действия нарушителя повлекли приостановку спектакля или выставки).

Депутаты также планируют подготовить поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до двух лет за аналогичные нарушения закона, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 2 декабря на совместном заседании Советов по культуре и искусству и по русскому языку при президенте поручил наказывать за срывы спектаклей и выставок.

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