За стрельбу и убийство в кафе Армавира будут судить 35-летнего мужчину

Прокуратура Краснодарского края в августе направила в суд дело о перестрелке в кафе в ноябре 2017 года, в которой были застрелены двое мужчин.

По версии следствия, 35-летний мужчина в неустановленные следствием время и месте незаконно купил боевой пистолет и не менее шести патронов к нему, которые хранил и носил при себе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ночь на 26 ноября мужчина вместе со своим 45-летним приятелем был в ресторане Армавира, где также присутствовал директор охранного предприятия вместе с офицером Росгвардии. У барной стойки в ходе возникшего личного конфликта директор ЧОПа выстрелил в голову 45-летнего мужчины, убив его. В ответ его приятель не менее пяти раз выстрелил из пистолета в стрелявшего и в находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по Армавиру ГУ Росгвардии по краю. После этого скрылся. Директор ЧОПа был убит на месте, второй пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от огнестрельного ранения. После этого 5 декабря 2017 года подозреваемого задержали в хуторе Раздольном Новокубанского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение, хранение оружия и боеприпасов к нему). Вину в совершенных преступлениях обвиняемый частично признал. Обвиняемый находится под стражей. Материалы дела с утвержденным обвинистельным заключением направили в Краснодарский краевой суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

Подозреваемого задержали 5 декабря в Новокубанском районе.

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Перестрелка в ресторане Армавира

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