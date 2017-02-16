За строительством Керченского моста можно будет следить онлайн

Строительство моста через Керченский пролив теперь можно увидеть в любой точке мира в режиме реального времени.

Видеотрансляции ведут сотрудники инфоцентра «Крымский мост» с помощью мобильных.

Наблюдателям-непрофессионалам сначала придется изучить терминологию. Например, как устанавливают пролет на опоры методом «поперечной надвижки». Сначала конструкцию весом более 200 т собрали из блоков на суше. Затем на самоходных модулях перевезли на рабочий мост, откуда переместят на опоры. Этапы решения этой задачи пользователи соцсетей смогут увидеть в прямом эфире.

Специалисты наблюдают за стройкой из космоса. Акватория Креченского пролива замерзла. Льдины, которые могут повредить сооружение, разбивают специальным экскаватором, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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