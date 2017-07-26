За три года Черноморский флот получил более 50 новых кораблей

26 июля в 10:48

В ходе переоснащения флот получил надводные корабли, катера и подводные лодки.

По словам командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, в 2017 году ожидается прибытие в пункт постоянного базирования еще одного фрегата проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», а также трех дизель-электрических субмарин типа «Варшавянка» проекта 636.3 — «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород». С их приходом завершится доукомплектование отдельной бригады подводных лодок.

Адмирал отметил, что в перспективе в состав ЧФ войдут малые ракетные корабли, строящиеся в настоящее время на заводе «Море» в Феодосии, сообщает РИА «Новости».

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