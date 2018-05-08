За утверждение Медведева на посту премьер-министра проголосовали 374 депутата

Об этом стало известно 8 мая на заседании нижней палаты парламента.

Кандидатуру нового премьер-министра предложил Владимир Путин.

«Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении. Последние шесть лет он возглавлял правительство страны, и вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы. Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами, ситуация динамично менялась. Для нашей страны это было особенно остро, и порой даже казалось, что драматично», — сказал президент.

Медведев выступил со своей программой и рассказал о том, какой он видит работу будущего правительства. В приоритетах — улучшение демографической ситуации, прорыв в области технологий и здравоохранения.

«Сейчас у нашей страны поворотный момент. Чтобы совершить принципиальный рывок, нужна новая база. Работать надо прямо сейчас, времени на раскачку нет», — отметил Дмитрий Медведев.

Нового председателя правительства страны поддержали представители двух политических партий.

«Он был главой администрации президента, он был первым вице-премьером, он был президентом страны. И председателем правительства последние шесть лет. Такого опытного чиновника, прошедшего всю вертикаль власти, в мире больше нет», — считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Против высказалась партия КПРФ. Коммунисты подчеркнули, что для них принципиально важно, как будет реализована главная установка президента об увеличении темпа роста экономики страны.

«Это требует особых усилий, максимальной мобилизации ресурсов, очень мощного кадрового потенциала. Для того, чтобы реализовать эту программу, уже завтра требуется как минимум дополнительные 10 трлн рублей», — пояснил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

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