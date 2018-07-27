За вербовку жителя Туапсе в террористическую организацию мужчину осудили на три года

Противоправную деятельность подозреваемого остановили сотрудники УФСБ России по краю.

Предварительное следствие установило, что мужчина уговорил туапсинца вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации), показывая ему видео и фото на телефоне и давая прослушать аудиоролики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В результате следственных действий обвиняемый признался в содеянном и раскаялся. Он ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорил его к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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