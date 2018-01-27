За золотые медали Олимпиады-2018 кубанские спортсмены получат по 2 млн рублей

Власти Кубани определили размеры единовременных премий для спортсменов за медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

«У нас в крае с 2004 года победители, призеры и участники Олимпийских игр получают выплаты по итогам выступления – в соответствии с краевым законом. Решения МОК о том, что российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом, никак не влияют на наше региональное законодательство. Те 12 кубанских ребят, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчане в статусе «олимпийских спортсменов из России», конечно же, получат премии в соответствии с местами, которые они займут», – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

За первое место атлеты получат 2 млн рублей, за серебро — 1,5 млн рублей, за бронзу – 1 млн рублей. Спортсмены, занявшие с 4 по 8 место, получат по 500 тыс. рублей. Другие участники Олимпиады, не пробившиеся в финальную стадию, по 250 тыс. рублей.

Для выплаты спортсменам за высокие результаты необходимо, чтобы они являлись членами спортивных сборных команд края, представляли Кубань в сборной команде России и были зарегистрированы на территории региона, сообщает РБК.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова рассказала, что это не первый случай, когда кубанские спортсмены выступают под нейтральным олимпийским флагом.

«Это олимпиада 1992 года в Барселоне, там россияне выступали в составе Объединенной команды стран бывшего СССР. Тогда кубанские гандболисты и гандболистки взошли на пьедестал олимпиады в составе своих команд и сегодня получают пожизненные стипендии из краевого бюджета», — цитирует Чернову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов. Среди них — 12 кубанских атлетов.

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