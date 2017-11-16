Заблудившиеся в лесу под Горячим Ключом грибники получили легкое переохлаждение

Мужчина с ребенком всю ночь провели в лесу. Медицинские работники 16 ноября на месте оказали им необходимую помощь.

Всего они прошли около 5 км. Когда их обнаружили, температура не превышала 10 градусов, а одеты грибники были легко. У обоих были обнаружены признаки легкого переохлаждения. Медики оказали им помощь. От направления в больницу мужчина отказался, мальчика скорая доставила в ЦГБ Горячего Ключа. У него небольшое переохлаждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Обнаружить грибников удалось, когда они вышли в зону доступа мобильной сети. Спасатели незамедлительно вышли с ними на связь и установили приблизительное местоположение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 ноября около 18:00 в отделение полиции поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика и 80-летнего мужчины. Они ушли в лес в районе 10-го километра между Горячим Ключом и станицей Калужской и не вернулись. При их поиске задействовали беспилотник. Пенсионера и мальчика обнаружили около 8:00 16 ноября в районе садов на Золотой горе.

Вернуться на ленту

Источник