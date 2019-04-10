Задержание браконьеров в Краснодарском крае. Видео

На Кубани полицейские нашли 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы.

В Краснодарском крае полицейские выявили факты незаконного оборота водных биологических ресурсов. МВД опубликовало видео обысков домов браконьеров. При осмотре территорий домов 19 жителей Кубани в хозпостройках нашли 13,5 т замороженной и готовой к сбыту рыбы, более 35 тыс. штук вяленой рыбы породы осетр, тарань, судак.

Изъяли лодки, средства навигации с координатами установки орудий лова, прибор ночного видения, раколовки, рыболовные снасти. Возбудили уголовное дело.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также в Каневском районе возбудили дело в отношении 44-летнего должностного лица, ответственного за охрану водных биоресурсов.

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.