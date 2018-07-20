Задержали подозреваемого в убийстве призера сочинской Олимпиады Тена

Подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал вину.

Об этом сообщил прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев. По данным следствия, соучастник задержанного остается в розыске.

«Задержан уроженец Жамбылской области 1994 года рождения. В присутствии адвоката он дал признательные показания», — рассказал прокурор.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Алма-Ате 19 июля около 12:00 двое неизвестных напали на фигуриста. По предварительной версии, двое мужчин попытались совершить кражу зеркал с автомобиля Дениса Тена. Возникла потасовка, в результате которой фигуриста ранили.

Дениса Тена госпитализировали с ножевым ранением верхней части правого бедра, повреждением сосудов и кровотечением. Врачи боролись за жизнь 25-летнего спортсмена, однако спасти его не удалось.

Денис Тен — заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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